Aastaauhindade nominendid valiti välja kirjanduse sihtkapitali nimetatud žüriide poolt, kes hindasid 2025. aastal ilmunud tekste üheteistkümnes kategoorias.
KULTUUR
NOMINENT | Riste Sofie Käär on Kultuurkapitali aastaauhinna nominent
Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade nominendid on selgunud ning luule kategoorias on üks nominentidest ka hiidlanna Riste Sofie Käär oma luulekoguga “APS!”.
