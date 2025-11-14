Jälgi meid
KULTUUR

NOMINENDID | Kaks hiidlannat on nomineeritud Betti Alveri kirjandusauhinnale

Betti Alveri kirjandusauhinna tänavused kandidaadid on selgunud ning nende hulgas on nomineeritud kaks Hiiumaa inimest: Piret Eesmaa raamatuga „Hiirekõrvul“ (kirjastus hapax legomenon) ja Riste Sofie Käär luulekoguga „Aps!“ (kirjastus Puänt).
Piret Eesmaa (vasakul) ja Riste Sofie Käär. | Fotod: Erakogu ja Kirjastus Puänt

Nominentide hulgas on ka Kalev Kerge „Kaose väli“ (Eesti Raamat), Kerttu Kirjanen „Haav(atav)“ (Hea Lugu), Kristi Küppar „Tei tuu tii“ (Kristi Küppar) ja Johanna Roos „Tsükkel“ (Kastani Tänava Kirjastus). Žürii arutelusse tõi elevust Toomas Kiho esimene luulekogu „Pundinuiad“ (Ilmamaa).

