Nominentide hulgas on ka Kalev Kerge „Kaose väli“ (Eesti Raamat), Kerttu Kirjanen „Haav(atav)“ (Hea Lugu), Kristi Küppar „Tei tuu tii“ (Kristi Küppar) ja Johanna Roos „Tsükkel“ (Kastani Tänava Kirjastus). Žürii arutelusse tõi elevust Toomas Kiho esimene luulekogu „Pundinuiad“ (Ilmamaa).
NOMINENDID | Kaks hiidlannat on nomineeritud Betti Alveri kirjandusauhinnale
Betti Alveri kirjandusauhinna tänavused kandidaadid on selgunud ning nende hulgas on nomineeritud kaks Hiiumaa inimest: Piret Eesmaa raamatuga „Hiirekõrvul“ (kirjastus hapax legomenon) ja Riste Sofie Käär luulekoguga „Aps!“ (kirjastus Puänt).
Reedel, 14. novembril 2025 allkirjastasid ja sõlmisid Sotsiaaldemokraatlik Erakond, valimisliit Ühine Hiiumaa ja Reformierakond Hiiumaa valla uue koalitsioonilepingu, mis on valla arendamise ja juhtimise...
Hiiumaa vald alustab järgmisel aastal Kärdlasse Pargi 3 kinnistule nn Pargikodu kõrvale 11 korteriga teenusmaja ehitamist väiksema abi- ja toetusvajadusega eakate jaoks.
Sõda on hirmus. Sõda on valus. Esimeste kaadritega saad sellest ehmatavalt aru. Ukrainasse sõidavad vabatahtlikud, kes võibolla alguses sõja olemust ei adu, aga ruttu...
Hiiumaa Ametikooli ja Gümnaasiumi tuleviku teema muutus enne valimisi eriti “kuumaks”, milles enamik kohalikke poliitikuid üritas paremaid positsioone võtta. Nagu tavaliselt, oli neis väljaütlemistes...