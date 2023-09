Mustana rand on kohaliku mehe Jaanus Nõgisto sõnul tänapäeval palju puhtam kui paarkümmend aastat tagasi. Selles veendus ta taas laupäevasel maailmakoristuspäeval Mustana rannas.

Rand on lausa nii puhas, et Kaleste külas Karujälje talus 28 aastat suvesid veetnud Jaanus käis koos abikaasa Monikaga rannas jalutamas ka laupäevasele maailmakoristuspäevale eelneval päeval, kuid jätsid seekord leitud asjad üles korjamata – siis on laupäeval ka midagi võtta.