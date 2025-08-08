Jälgi meid
NIMI PIIRAS | Hiiumaa jooksugrupist sai Team Hiiumaa

Liis ja Alari Remmelgu ideest koos teistega treenida ning joosta, sai 2016. aastal alguse Hiiumaa jooksugrupp. Aastate jooksul on jooksmisele lisandunud suusatamine ja maastikurattasõit, olemasolev bränd hakkas ühingu tegevust piirama ja ette võeti nimemuutus.
Avatar photo
Ühingu üks asutaja Alari Remmelg ja jooksja Anni Kingsepp Team Hiiumaa uutes särkides. | Foto: Liis Remmelg

Liis Remmelg rääkis, et osales Tallinnas elades ühistreeningutel ja kuna Hiiumaale kolides saarel niisugust treeninggruppi, millega ta ise liituda sooviks, ei leidunud, kutsusid nad koos abikaasa Alari Remmelguga teisi endaga koos treenima. Esimesed treeningud kuulutati välja Facebooki grupis, aga kuna üpris ruttu tekkis treeningute kõrvale spordiürituste korraldamise vajadus, asutati 25. augustil 2016 MTÜ Hiiumaa jooksugrupp.

