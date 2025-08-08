NIMI PIIRAS | Hiiumaa jooksugrupist sai Team Hiiumaa

Liis Remmelg rääkis, et osales Tallinnas elades ühistreeningutel ja kuna Hiiumaale kolides saarel niisugust treeninggruppi, millega ta ise liituda sooviks, ei leidunud, kutsusid nad koos abikaasa Alari Remmelguga teisi endaga koos treenima. Esimesed treeningud kuulutati välja Facebooki grupis, aga kuna üpris ruttu tekkis treeningute kõrvale spordiürituste korraldamise vajadus, asutati 25. augustil 2016 MTÜ Hiiumaa jooksugrupp.