NIMEKÜSIMUS | Kaitseliidu maleva nime muutus sai taas hoo sisse

Suursaarte kaitseliitlased peavad otsustama, kas nad sooviksid edaspidi maleva nimeks Saarte malev, senise Saaremaa maleva asemel.

Hiiumaa kaitseliitlased. | Foto: Eike Meresmaa

Pea kolm aastat tagasi toimus muutus, mille käigus liikus Hiiumaa malevkond Lääne maleva alt Saaremaa maleva koosseisu. Toona arutati ka sellest tulenevalt nimemuutust, kuid seda kohe ellu ei viidud. 

