Nelja Nurga Galerii aasta lõpetab Hiiumaa loojate näitus

Traditsioonilisel Hiiumaa loojate aastavahetusnäitusel osaleb seekord 16 autorit. Uusi tegijaid on kolm, kõik Hiiumaaga seotud. Kirjandusliku poole pealt on liitunud Timo Lige värske luuleraamatuga.

Kogenud osalejad üllatavad uute nurkade alt. Liia Lüdig-Algvere maalis sel suvel suvekülalistest portreesid, ent eheda maastikumaalijana jäi pilk siiski üle modelli õla silmapiirile uitama ning nii said seeriaks väikesed ruudukujulised aasta-ajastumaalid. Igas ruudus peitub omaette sügav maailm.

Kalli Samorodni hakkab silma meisterliku rannamaastikuga, kus Haldi kiviklibusel rannaribal püüab pilku uhke punane adru. Üle paari aasta on taas näha Aadi Palli töid – kaks poole sajandi pikkuse vahega maalitud teost. Hiiumaa loov­isikute vabaühenduse HiKu juhatuse liige Kalli Sein ütleb: „Näituse igas teoses peegeldub ehe Hiiumaa – loodusele süvitsi lähedale mineva Tiit Leito fotodest kuni kandva meeleoluni, mida Hiiumaa oma keskkonnaga loojatele annab – loomulikkus, tasakaalukus, rahu ja ergud ilusad hetked.“

Näitusel osalevad: Tiiu Valdma, Aadi Pall, Liia Lüdig-Algvere, Aado Algvere, Tiit Leito, Malle Pahapill, Lea Vaher Lundin, Voldemar Jõeleht, Märt Rannast, Kalli Samorodni, Maria Elise Remme, Tiina Kuus, Tuuliki Avango, Harri Rinne, Valev Sein, Kalli Sein.