Näkkusülitamine ringiga sõitjatele

Lugesin Aivar Viidku arvamuslugu, kus jõutakse järeldusele, et saareelanike huvidest lähtuva laevaühenduse tagamine on sigadus ning ei suutnud ära imestada, kuidas küll selliseid seoseid luuakse. Et samas arvamusloos ei saada aru, millistes alustel laevaühendust doteeritakse ning ei tehta vahet Sõru-Triigi, mida opereerib Kihnu Veeteed ja Heltermaa-Rohuküla ning Virtsu-Kuivastu, kus operaatoriks TS Laevad, liinidel, siis see mõneti vähendab imestust. Aga ma ei hakka siinkohal seda selgitustööd tegema. Keskendun peamisele ehk et miks minister Piret Hartman andis välja määruse, mis tagab saareelanikele mõistlikumad liikumisvõimalused.