NÄITUS | Kultuurikeskuses näeb pagenud rombi

Kärdla kultuurikeskuses avati graafikanäitus “Väike romb”. Autor Katri Smitt rääkis, et tema seos Hiiumaaga algas sellest, kui Kaljo Põllu tõi tollaseid tudengeid siia kunsti välitöödele. Praegu on ta ise Viljandi kultuuriakadeemias kompositsiooni õppejõud.