NÄITUS | Kultuurikeskuses näeb pagenud rombi

Kärdla kultuurikeskuses avati graafikanäitus “Väike romb”. Autor Katri Smitt rääkis, et tema seos Hiiumaaga algas sellest, kui Kaljo Põllu tõi tollaseid tudengeid siia kunsti välitöödele. Praegu on ta ise Viljandi kultuuriakadeemias kompositsiooni õppejõud.
Graafikanäituse autor Katri Smitt koos poja Jakoga. | Kärdla Kultuurikeskus

Näitus koosneb auhinnatud lasteraamatu “Väike romb” graafilistest illustratsioonidest. Lugu ise on väikesest punasest rombist, kes ruuduliselt laudlinalt jalga laseb ja maailma hakkab uurima. 

