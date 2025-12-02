Jälgi meid
Glögikohvikud kuni 6.12

KULTUUR

NÄITUS | Kaik! Hällilaul unustatud rahvastele

Villalao kui kultuuriaida uue tulemise esimeseks näituseks on Kristel Peikeli “Kaik! Hällilaul unustatud rahvastele”, mis on osalt fotonäitus, osalt installatsioon, osalt videoekskurss Veljo Tormise unustatud rahvaste laulude maile.

Avatar photo
Kristel Peikeli näitus “Kaik! Hällilaul unustatud rahvastele”. | Foto:

Kammerkoori Collegium Musicale kontsertreisid viisid autorit aastatel 2017–2019 külastama Tormise poolt käidud paiku Isuri-, Vadja-, Karjala-, Liivi-, Ingeri- ja Vepsamaal, et viia tema laulud koju tagasi. Sellest ajast on pärit näitusel esitletud fotod. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

TEEMA

NOORED ETTEVÕTJAD | Õpilaste ärid ulatuvad savist viirukini

Hiiumaa Gümnaasiumis on sel sügisel sündinud viis õpilasfirmat, mis annavad kooliõpilastele võimaluse kogeda ettevõtlust kõige ehedamas vormis.

3 tundi ago

GALERIID

SUUR GALERII | Tiina Tantsustuudio tähistas Hiiumaa Spordikeskuses oma 20. juubelit

29. novembril kogunesid Hiiumaa Spordikeskusesse Tiina Tantsustuudio praegused ja endised tantsijad, et tähistada stuudio 20. juubeliaastat.

6 tundi ago

UUDISED

REKORDAASTA | Ametikooli täienduskoolitustel oli tänavu suurim arv lõpetajaid

Hiiumaa Ametikooli täienduskoolitused lõpetasid tänavu muljetavaldava aastaga, kui erinevaid õppeprogramme läbis kokku 350 inimest. Eelmisel aastal oli see arv 234.

8 tundi ago

GALERIID

GALERII | Käina Kooli playboxi rändkarika teenis 5.klass

28. novembril toimus Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses Käina Kooli legendaarne playbox, mis tõi lavale kõik kooli klassid ning hulgaliselt rõõmsat elevust.

24 tundi ago