Kammerkoori Collegium Musicale kontsertreisid viisid autorit aastatel 2017–2019 külastama Tormise poolt käidud paiku Isuri-, Vadja-, Karjala-, Liivi-, Ingeri- ja Vepsamaal, et viia tema laulud koju tagasi. Sellest ajast on pärit näitusel esitletud fotod.
NÄITUS | Kaik! Hällilaul unustatud rahvastele
Villalao kui kultuuriaida uue tulemise esimeseks näituseks on Kristel Peikeli “Kaik! Hällilaul unustatud rahvastele”, mis on osalt fotonäitus, osalt installatsioon, osalt videoekskurss Veljo Tormise unustatud rahvaste laulude maile.
