NAISTEPÄEV | Naistepäeval müüakse Hiiumaal tuhandeid lilleõisi

Laias maailmas on naistepäev aeg, mil räägitakse naiste muredest ja probleemidest. Eestis on see päev kujunenud aga lihtsalt naiste meelespidamise päevaks, lillede kinkimise päevaks.

Mehed on hoos, roosid-tulbid näpus ja naerunägu ees. Lillemüüjatele on märtsikuu algus tõeline väljakutse ja üks parimaid müügipäevi. Ostjaid jätkub nii spetsiaal-lilleäridesse kui suurtesse ketipoodidesse.

Kärdla ja Käina lillepoe Jorjen omanik Hebe-Kai Kann räägib, et valmistumine naistepäevaks algab juba pikalt ette. Ta soovitab klientidele alati varakult tellimused ära teha, et pood saaks lillede mahtusid planeerida. Hea viis selleks on näiteks tellida kimp, millele kas ise järgi tulla või kulleriga saata kallile naisele. Nii tehakse päris palju – inimesed elavad nüüd ju tihti eri kohtades.