NAISTEPÄEV | Hiiumaa mees on praktiliselt romantiline

Eesti meestele omaselt väga palju sellist tagasisidet, mida jagada tahetakse, ei tulnud. Mis ei ole muidugi märk sellest, et Hiiumaa naised peaks tummahammastega elu jagama, vaid pigem kinnitab tagasihoidlikkuse maailmameistrite staatust.
KIRI SAARELT
Kui ma kirjaga esmakordselt algust tegin, plaanisin kirjutada Paljassaarest – poolsaarest Põhja-Tallinna linnaosas. Pealinnas elades olin leidnud enda jaoks oma salakoha, oaasi keset müra,...
PILTUUDIS
Tormi Konsumis avati reedel uus lillepood Kanarbik.
ARVAMUS
Hullunud maailma vägivaldsed sündmused on meile kätte näidanud ühe suure konkurentsieelise, mille olemasolu hiidlased isegi aegajalt kipuvad unustama. See on kogukondlik toimetulekumudel keerulistes oludes,...
UUDISED
Hiiumaa vallavalitsuse korraldatud konkursi tulemusel hakkab Kõpu tuletorni opereerima ettevõte OÜ Mummi&A, kes peab Luidjal ka tuntud söögikohta Meite Möte.