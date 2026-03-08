Jälgi meid
NAISTEPÄEV | Hiiumaa mees on praktiliselt romantiline

Naistepäev on ajalooliselt Eestis au sees olnud. Ikka tehakse kingitusi ja peetakse meeles. Hiiu Leht uuris meeste käest, kuidas nemad oma kaaslast sel päeval meeles peavad.

Eesti meestele omaselt väga palju sellist tagasisidet, mida jagada tahetakse, ei tulnud. Mis ei ole muidugi märk sellest, et Hiiumaa naised peaks tummahammastega elu jagama, vaid pigem kinnitab tagasihoidlikkuse maailmameistrite staatust.

Veel lugemist:

KIRI SAARELT

KIRI RABASAARELT | Rabasaarel piisavalt kaua vaikuses istudes leiavad paljud mured lahenduse

Kui ma kirjaga esmakordselt algust tegin, plaanisin kirjutada Paljassaarest – poolsaarest Põhja-Tallinna linnaosas. Pealinnas elades olin leidnud enda jaoks oma salakoha, oaasi keset müra,...

1 päev ago

PILTUUDIS

PILTUUDIS | Naistepäeva eel avati Kärdlas uus lillepood

Tormi Konsumis avati reedel uus lillepood Kanarbik.

2 päeva ago

ARVAMUS

KOLUMNIST | Juhtmevaba* toimetuleku olulisus

Hullunud maailma vägivaldsed sündmused on meile kätte näidanud ühe suure konkurentsieelise, mille olemasolu hiidlased isegi aegajalt kipuvad unustama. See on kogukondlik toimetulekumudel keerulistes oludes,...

2 päeva ago

UUDISED

LEITI OPERAATOR | Kõpu tuletorni hakkab opereerima OÜ Mummi&A

Hiiumaa vallavalitsuse korraldatud konkursi tulemusel hakkab Kõpu tuletorni opereerima ettevõte OÜ Mummi&A, kes peab Luidjal ka tuntud söögikohta Meite Möte.

2 päeva ago

