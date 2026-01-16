Jälgi meid
NAISKODUKAITSJA | Marge Vähter tegutseb kirega igal alal

Naiskodukaitse Hiiumaal sai 9. jaanuaril sajaseks, Marge Vähter on naiskodukaitsjate ridadesse aga kuulunud veerand sajandit.

Naiskodukaitsja Marge Vähter. | Foto: Eike Meresmaa

Tööpäevadel vaatab Hiiumaa jaoskonna juhatuse liige aga vastu hoopis haigla polikliiniku vastuvõtuleti tagant. Kui tööpäev läbi, on esikohal pere, siis treeningud ja tegevused naiskodukaitses. 

