NAISKODUKAITSJA | Marge Vähter tegutseb kirega igal alal

Tööpäevadel vaatab Hiiumaa jaoskonna juhatuse liige aga vastu hoopis haigla polikliiniku vastuvõtuleti tagant. Kui tööpäev läbi, on esikohal pere, siis treeningud ja tegevused naiskodukaitses.
Veel lugemist:
LOODUS
Läinud hilissügise Kõpu retkepäeva naelaks pidanuks olema sealne üksildane puuvõõrik. Eks ta ju oli ka. Ent tegelikult suuremagi elamuse pakkusid jugapuud.
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
Oi, kuidas mulle meeldivad lood ja minu Hiiumaale sattumine kubiseb neist. Tegelikult oli ka minu vanaemal vägagi arvestatav postkaardikogu. Nähes reisiajakirjas artiklit Ave Alavainu...
REPORTAAŽ
Hiiumaal on kohvilähkrid, odratolgused ja muud seltsid juba ammust aega. Ehk oleks aeg nimekirja uuendada ja lisada sinna louluiidlased.
SPORT
Tänavune talv on Hiiumaal olnud suusatamiseks pigem soodne ning Paluküla terviserajad on praegu peamine koht, kus suusahooaeg aktiivselt kestab. Kui varasematel aastatel on suusaradu...