NAGU UUS | Leigri peamasinate hooldustööd on tehtud

Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 20. novembril Juhtkiri | November, tüllkardina varjust väljas Arvamus | Turism edeneb naabersaari liites Arvamus | Usaldus loob sidusa keskkonna Arvamus |...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
ARVAMUS
Eesti haridus- ja kultuuripoliitika, meie rahva alustugi, on vist liigestest lahti. Eesti kõrgelt hinnatud hariduselus on viimasel ajal nii palju ümberkorraldusi ja ümbermõtlemisi, et...
UUDISED
KOALITSIOONI PLAANID | Koalitsioonipartnerid plaanivad elamuprogrammi, uuendusi hariduses ja sotsiaalvaldkonnas
Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Reformierakond ja valimisliit Ühine Hiiumaa tõstavad oma programmiga esile neli põhimõtet: Hiiumaa peab olema õnnelike ja tervete inimeste saar, turvaline paik, mereriigi...