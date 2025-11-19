Jälgi meid
NAGU UUS | Leigri peamasinate hooldustööd on tehtud

Foto: Praamid.ee
Alates 20. oktoobrist kuni 18. novembrini teostati parvlaevale Leiger hooldustöid, mille käigus vahetati ükshaaval välja peamootorid. Tööde teostamise ajal asendas Leigrit parvlaev Regula.
TS Laevad kinnitab, et kõik sujus plaanipäraselt ning Leiger on värskelt hooldatud peamasinatega valmis kindlalt ja sujuvalt tööd tavapäraselt Tiiu kõrval jätkama.

 

