Endisesse Ida-Saksa tööstuslinna asusin teele madalate ootustega, kuid reede hilisõhtul rongilt maha astudes sattusin otse kultuurimelu sisse. Mõnisada meetrit raudteejaamast eemal kostus Scorpionsi “Winds of change” ja tumedas taevas keerles droonishow. Teatri väljakul käis hoogne Euroopa-pidu – muusika, droonimustrid joonistasid taevasse Euroopa riikide lippe ja tervitusi erinevates keeltes, rõõmus rahvahulk oli elevuses. Edasi kesklinna poole liikudes hakkas kostma järgmine pidu. Linnahalli ja Karl Marxi pea vahelises pargis kõlasid Lähis-Ida hõngulised folk-popi rütmid – umbes nagu Zetod või TradAttack! Lähis-Ida võtmes. Rahvas nautis tantsumelu. Võib-olla oli see juhus, aga ei Tallinna ega Tartu kultuuripealinna aastatest sellist kohest ja kõikehõlmavat sukeldumist kohalikku kultuuriellu ei meenu. Ka järgnev päev kinnitas mitmel viisil, et tiitliaastaga kaasnev tähelepanu on linna elanikele oluline.
REPORTAAŽ
NÄE NÄHTAMATUT | Euroopa kultuuripealinn Chemnitz
Endine Ida-Saksa tööstuslinn Chemnitz on 2025. aasta Euroopa kultuuripealinn. Tiitliaasta on toonud kohalike elanike ellu tunde, mida nad on kaua igatsenud – tunde, et nad on jälle nähtavad.
Veel lugemist:
TEEMA
Aime ja Kalev Pärn on inimesed, kelle ümber on alati naeru ja loomingut. Rae ja Kiili kultuurielu edendajad ning poole kohaga hiidlased veedavad Lilbis...
PERSOON
Kui tahta Hiiumaal olla ametis turundajana, siis vist paremat töökohta, kui Jaana Lepamaal Hiiumaa Köögis ja Pagaris, võtta pole. Ja saarelt ära minna Jaana...
GALERIID
Neljapäeval, 16. oktoobril avati Kärdlas Priiankru parklas pidulikult Sadama tänav. Kauaoodatud teelõigu avamisest oli osa saama tulnud palju rahvast. Kohaletulnuid ootasid ees ka maitsev...