NÄDAL POLITSEIS | Tareste lahelt leitud paadile otsitakse omanikku

Möödunud nädal oli politsei jaoks rahulik – kaks juhtumist olid seotud mere- ja veesõidukitega, üks herilasega.

„Hiiumaa politsei registreeris möödunud nädalal 31 korrarikkumisega seotud teadet,” rääkis Hiiu Lehele Kärdla politseijaokskonna merepääste- ja patrulligrupjuht Marko Kallas.

Jaanipühade järgne nädal möödus politsei jaoks üldiselt üsnagi rahulikult. Raskete vigastustega sündmusi ei olnud. Miitmel korral tuli tegeleda joobes inimestega, kes ei suutnud suutnud iseseisvalt koju minna. Liiklusalaselt reageeriti tavapärastele rikkumistele, nagu kiiruseületamised ja sõiduajal telefoniga rääkimised.

Esmaspäeval, 26. juuni hommikul viidi Heltermaa sadama juures läbi politseireidi, mille käigus puhutati sõidukijuhte, et kõrvaldada liiklusest alkoholi tarvitanud juhid. Kontrolliti hommikuse praami peale minejaid, mis väljusid Heltermaalt kell 06.30 ja 08.30. Kokku pandi puhuma 219 sõidukijuhti, kelle seast üks veokijuht ei olnud kaineks saanud. Mehe suhtes alustati väärteomenetlust. Väärteokorras võidakse karistada sellise teo eest rahatrahviga kuni 1200 eurot, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni 12 kuuni.

Teisipäeval, 27. juuni päeval kell 15.28 sai Kärdla politseijaoskonna merepäästeüksus merevalvekeskuselt väljakutse, et Kärdla lähedal on merel hädas Soome purjejaht, mis on osaliselt muutunud juhitamatuks, kuna ots oli vinti takerdunud. Kaheliikmeline meeskond (soomlane ja ameeriklane) said iseseisvalt purjede jõul edasi liikuda Kärdla sadama lähedale, kust merepäästeüksus pukseeris nad turvaliselt sadamasse kai äärde.

Samuti leiti Kärdla lähedalt Tareste lahelt üle-eelmise nädala alguses valget värvi sõudepaat, mille põhi on kaetud punase värviga. Vööris on paarimeetrine rohelist värvi kinnitusots. Paadil pardanumbrit ei ole. Politsei ootab infot, kas keegi on paadi kaotanud. Võimalik, et paat on seilanud Hiiumaa poole ka mujalt kui Hiiumaa rannikult.

Pühapäeval, 2. juuli päeval kell 12.06 sai politsei väljakutse Tareste külla, kus toimus liiklusõnnetus. Sõiduautoga oli sõidetud vastu puud. Õnneks 64-aastane mees vigastada ei saanud. Liiklusõnnetuse põhjustas herilane, kes juhti sõidu ajal nõelas. Hiiumaal on see paari aasta jooksul mitmes herilase põhjustatud liiklusõnnetus. Eelmine sarnane õnnetus lõppes Hiiumaal Lehtma teel raskete vigastustega. Politsei soovitab autojuhtidel auto esimesel võimalusel kinni pidada, kui sõidu ajal salongis midagi ohtlikku on.