NÄDAL POLITSEIS | Talverehvid muutusid kohustuslikuks

Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp tuletab meelde, et alates tänasest on kohustuslik kasutada sõidukitel talverehve ning pimedal ajal kodust väljudes peab kandma helkurit.
UUDISED
Pühapäeval peetud Hiiumaa vallavolikogu uue koosseisu esimesel istungil valiti volikogu juhiks viieteistkümne poolthäälega Anu Pielberg valimisliidust Ühine Hiiumaa. Volikogu aseesimeheks valiti kaheksateistkümne poolthäälega Antti...
ULGUHIIDLANE
ULGUHIIDLANE | Sofia Valk tunneb, et hiidlasena ei ole sul mitte ainult koduriik, vaid sul on oma kodusaar
Sofia Valk on Hiiumaa juurtega inglise keele õpetaja, kes suunab noori ja nende tulevikku Tartus Jaan Poska Gümnaasiumis.
KULTUUR
Ükskord ammu-ammu, 20 aastat tagasi sündis varakevadisel päikselisel päeval ühte Hiiumaa perre teine laps, väike tüdruk, kes sai nimeks Jandra-Lisett.
ARVAMUS
Mõni vestlus lihtsalt jääb sinuga. Algul ei tundugi teab mis eriline, siis aga settib mõnda aega ja ühel hetkel on end kusagile ajukurru vahele...