POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Tahkuna teel põrutasid autod kokku

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 19 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kaheksa väärteomenetlust ja 11 väljakutset, tegi möödunud nädala sündmustest kokkuvõtte Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
Foto: Raul Vinni

Septembri viimasel nädalal tuvastas politsei saare liikluses mõned kiiruse ületamised. Sõiduki roolist tuli kõrvaldada kaks juhti, kes olid alkoholi tarvitanult sõidukit juhtima asunud.

