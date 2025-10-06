Jälgi meid
NÄDAL POLITSEIS | Reidil kontrolliti kergliiklejate ohutust ja kiivri kandmist

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 15 erineva korrarikkumise teatega.
Foto: Raul Vinni

Juhtumid tõid kaasa kaheksa väärteomenetlust ja seitse väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist üks inimene, tegi möödunud nädala sündmustest kokkuvõtte Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.

