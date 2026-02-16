Jälgi meid
HLREIS

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Politsei toimetas teel ekselnud naise haiglasse

Hiiumaa politsei tegeles eelmise nädala jooksul 14 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust ja üheksa väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
Avatar photo
Foto: Raul Vinni

Eelmisel nädalal tuli politseil roolist kõrvaldada üks juht, kellel puudus mootorsõiduki juhtimise õigus. Lisaks eksisid juhid roolis olles telefoni kasutamise reeglite vastu.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

UUS ALGUS | Saarnaki laid jääb külastajatele avatuks

MTÜ Saarnaki Laid juhatuse liige Hendrik Saarnak ütles, et nende soov on saar avatud hoida ja muuta külastustingimused mugavamaks.

4 tundi ago

UUDISED

OSALE HÄÄLETUSEL | Aita valida uuele Hiiumaa riigikoolile nimi

Hiiumaa uus riigikool ühendab senise gümnaasiumi ja ametikooli ning hakkab pakkuma õppimisvõimalusi nii noortele kui ka täiskasvanutele üld- ja kutsehariduses. Uue kooli nime valimine...

5 tundi ago

PILTUUDIS

PILTUUDIS | President andis üle teenetemärgid

President Alar Karis andis Rakveres üle riiklikud teenetemärgid ning tunnustas teiste seas ka kahte hiidlast. Vabariigi Presidendi otsusega pälvis purjetamistreener Ott Epner Valgetähe V...

9 tundi ago

UUDISED

TAAS SULETUD | Hiiumaa-Saaremaa jäätee suleti taas

Terve laupäeva oli Hiiumaa-Saaremaa jäätee suletud, pühapäeval avas Transpordiamet jäätee uuesti, kuid see jõudis lahti olla vaid mõned tunnid.

1 päev ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×