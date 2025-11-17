Liikluses eksiti eelmisel nädalal piirkiiruse vastu ja sõiduki juhtimiselt tuli kõrvaldada neli alkoholi tarvitanud sõidukijuhti. Samuti tuletas politsei neljale alaealisele meelde kiivri kandmise kohustust, mis kehtib kuni 16 eluaastani.
POLITSEI
NÄDAL POLITSEIS | Liiklusest kõrvaldati neli joobes juhti
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 23 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kaheksa väärteomenetlust ja 15 väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
