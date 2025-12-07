NAASTUD VÕI LAMELLID | Naastrehvidega kliima soojenemise suunas

Mul olid autol veel suverattad all. Viimane õlekõrs oli sõbrale helistamine. Õnneks on mul hea rehvimees. Mõistis kohe, et TS Laevad pisaraid ei usu. Kuigi oli see aeg aastast, mil rehvivahetuse järjekorrad on kolmenädalased, leiti vaba veerandtund. Talverattad said alla just mõni minut enne, kui laevale jõudmiseks oleks pidanud piirkiiruse piire kompama.
Veel lugemist:
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
Karola Lotta Kiisel on Eesti kunstiakadeemia graafika diplomiga noorsootöötaja, kes ütleb, et noortega töötades pole ta päevagi tundnud nagu käiks tööl.
GALERIID
6. detsembril toimus üle Hiiumaa glögikohvikute päev, kus pakuti kõike alates kalasupist kuni õunakoogini ning tegevust jagus nii suurtele kui väikestele.
SPORT
Mitmekordne petanki Eesti meister ja ala eestvedaja Margus Berkmann avas Viimsis uue petanki sisehalli, mis taastab pärast Harku halli lammutamist võimaluse tegeleda spordialaga ka...
UUDISED
Hiiumaa naiskodukaitsjate üleskutse, kududa saarelt pärit ajateenijatele jõuluks soojad sokid, leidis üllatavalt sooja vastuvõtu. Üks, kes tõi sõdurpoistele saatmiseks korraga koguni 40 paari sokke,...