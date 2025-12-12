NAABRITELE KÜLLA | Tiit Reisid ja Hiiu Leht viivad taas teistmoodi Saaremaale

Reisi eesmärk on näidata naabersaart veidi teise nurga alt, kui seda näeb ette tavapärane turismimarsruut ning reis annab paikadele isikliku vaatenurga.
UUDISED
Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja konkursi, et leida Hiiumaale rajatava riigikooli esimene direktor – visionäär, kes aitab kujundada tulevase kooli näo ja kultuuri. Kandideerimine...
REPORTAAŽ
Suurtes linnades säravad kinod tuledes ja popkorni lõhn lööb üle pea. Aga kino saab ka näiteks pisikeses Hiiumaa külamajas. Kaua veel, seda ei tea...
KIRI SAARELT
Taamal punane loojanguviirg ja lainemüha ning kruusis kihisemas vahuvein, soojendab meie kolmeliikmeline naiskond ennast Selglaiul väikese lõkke ääres, rääkides hämaruses maast ja ilmast. Rätsepaistes...