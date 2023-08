Muuseumikaart on toonud Hiiumaa muuseumidesse 361 inimest

Aprillis alustanud muuseumikaart läks käima suure hooga ning ainuüksi esimese nelja kuuga tõi Hiiumaa muuseumidesse pea 400 inimest.

Kõige populaarsemaks on osutunud Kärdlas asuv Pikk maja, samuti on populaarseks osutunud Mihkli talumuuseum Malvaste külas. Hiiumaal on muuseumikaardiga liitunud neli muuseumi. Tänaseks on muuseumikaardil juba ligi 7000 omaniku, kes on jõudnud erinevatesse muuseumidesse üle Eesti enam kui 28 000 korral. Keskmine muuseumikaardi omanik on 42-aastane naine, aga noorim kasutaja kõigest 2-aastane ja vanim 89-aastane. Muuseumikaart on taskus pooletuhandel välismaalasel.

„Me ei ole muuseumikaardile suurt teavitust väljaspool Eestit teinud, seda enam rõõmustab, et info meie olemasolu kohta on tänu senistele muuseumikaardi omanikele jõudnud ka piiri taha. Enim on Eesti muuseumikaarte taskus soomlastel ja lätlastel, aga oleme jõudnud ka kaugemale, näiteks teame, et muuseumikaarti kasutavad ka paar austraallast,“ ütles muuseumikaardi juht Kert Kask. Aastane muuseumide digitaalne ühispilet maksab 59 eurot ja see tagab aasta jooksul piiramatu sissepääsu rohkem kui 100 muuseumi ja 500 näitusele üle Eesti. Kase sõnul liitub muuseumikaardiga ajas üha rohkem muuseume.

„Alates aprillist, kui muuseumikaardiga alustasime, on meiega liitunud Tallinna teletorn, ERMi Heimtali muuseum Viljandimaal ning Eesti jalgrattamuuseum Järvamaal. Huvi on üles näidanud veel teisedki muuseumid, nii et ring pidevalt avardub ja isegi need, kes usuvad, et on igal pool juba käinud, peaks valikust leidma midagi uut ja põnevat,“ lisas Kask.

Muuseumikaardiga liitunud muuseume leiab üle Eesti. Tartu on ainus Eesti linn, kus muuseumikaardi taha joondusid kõik tegutsevad muuseumid. Vaata lähemalt, millistesse muuseumidesse muuseumikaardiga pääseb muuseumikaardi veebilehel muuseumikaart.ee.