Hiiumaa vald muutis Aasta ema valimise tingimusi: laste arv pole tähtis

Tõusetunud arutelu järgi otsustas valla­valitsus muuta kaheksa aastat kehtinud valimise statuuti, mille kohaselt pidi kandidaadil olema vähemalt kaks last.

Vallavanem Hergo Tasuja sõnul ei ole alates 2015. aastast tehtud ühtegi muudatus­ettepanekut. Nüüd tõusis teema sotsiaalmeedias pärast kandideerimise väljakuulu­tamist. Paljude arvates on selline laste arvuga emade eristamine ajale jalgu jäänud. Kõikidel naistel näiteks ei olegi antud võimalust, saada rohkem kui üks laps.

Hiiu Leht küsis reedeses numbris vallalt aru, kus vallavanem viitas samuti asjaolule, et ettepanekuid pole varem tehtud, kuid ei välistanud statuudi muutmist tulevikus. Valla senise valimise korra koostamisel on võetud eeskuju Eesti Aasta ema valimise korrast. Mujal Eestis on mitmel pool laste arv valimiste juures oluline, näiteks Saaremaal peab kandidaadil olema kolm last.

„Tulenevalt nüüd tõstatunud arutelust ja ettepanekust, ootame aasta ema konkursile ettepanekuid kõigi emade kohta, sõltumata laste arvust,“ edastati valla sotsiaalmeedias.

„Lähtume sellest, et oluline on, et ema pakub armastust, hoolt, tuge, eeskuju ja õpetust. Samuti on Hiiumaa Aasta ema ka oma töös pädev ning perekonna väärtustamisel heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda,“ rääkis Tasuja.

Ettepanekuid kandidaatide osas saab esitada 21. aprillini e-posti aadressile valitsus@hiiumaa.ee või postiga aadressil Keskväljak 5a, Kärdla, Hiiumaa vald, 92413, Hiiumaa.

Hiiumaa Aasta ema tiitel antakse üle emade­päeval, 14. mail Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses.