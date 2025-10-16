MÜÜDID VÕI TEGELIKKUS | Kuidas täiskuu inimest mõjutab?

Täiskuu on fenomen, mis on püüdnud pilku ja kujutlusvõimet läbi aegade. Mis taevane latern see on, mis valgustab maad ning on kord punaselt suurem ja heledalt kaugem? See peab ju kuidagi kogu loodust, inimest sealhulgas, mõjutama. Ja kui hästi ette kujutada, siis mõjutabki.