Hiiumaa muuseumi teadur Helgi Põllo kinnitab, et kindlasti oli vanadel hiidlastel aukartus kuu erinevate faaside suhtes: “Oma emadelt saadud tarkusest mäletame veel, kuidas pesu pesta või juukseid lõigata kuu olekule vastavalt.” Need tarkused võisid muidugi pereti erineda ja olla suisa vastandlikud.
TEEMA
MÜÜDID VÕI TEGELIKKUS | Kuidas täiskuu inimest mõjutab?
Täiskuu on fenomen, mis on püüdnud pilku ja kujutlusvõimet läbi aegade. Mis taevane latern see on, mis valgustab maad ning on kord punaselt suurem ja heledalt kaugem? See peab ju kuidagi kogu loodust, inimest sealhulgas, mõjutama. Ja kui hästi ette kujutada, siis mõjutabki.
Veel lugemist:
GALERIID
Neljapäeval, 16. oktoobril avati Kärdlas Priiankru parklas pidulikult Sadama tänav. Kauaoodatud teelõigu avamisest oli osa saama tulnud palju rahvast. Kohaletulnuid ootasid ees ka maitsev...
ARVAMUS
Kui meie pere 1973. aastal Hiiumaale kolis, oli meid kolm ja siit – olude sunnil – lahkudes juba viis.
UUDISED
Kokku on Hiiumaal käesoleva aasta jooksul sündinud 37 last. Kõige vähem lapsi sündis veebruaris, märtsis ja juulis, mil sündis vaid kaks last. Jaanuaris, aprillis,...
UUDISED
Laupäeval algaval Hiiumaa restoranide nädalal pakuvad kohalikud restoranid ja kohvikud erimenüüd ning lisaks toimuvad meelelahutus- ja spordisündmused.