Seadus vähendab automaksu lapsevanematel ja hooldusõigusega täiskasvanutel, kellel on vähemalt üks kuni 18-aastane laps ja M1- või N1-kategooria sõiduk. Iga lapse kohta vähendatakse vanema automaksukohustust ühe maksustamisperioodi jooksul kuni 100 eurot, kuid mitte rohkem kui tema maksukohustus kokku. Kui lapsel on mitu vanemat, kellel igaühel on ka sõiduk, jagatakse vähendus automaatselt nende vahel.
UUDISED
MUUDETI SEADUST | Riigikogu vähendas lastega peredel automaksu
Riigikogu võttis kolmapäeval vastu mootorsõidukimaksu seaduse ja liiklusseaduse muudatused, mis lühendavad maksustamisperioodi ning vähendavad lastega peredel automaksu iga lapse kohta kuni 100 eurot.
Veel lugemist:
TEEMA
Kärdla raamatukogu algatusel peeti 11. novembril, esimese maailmasõja lõpu aastapäeval, Annely Veevo eestvedamisel seminar “Mida teha siis, kui…”, kus arutati koos Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna...
UUDISED
Peale kevadel ilmunud Saksa politoloogi Carlo Masala sõjastsenaariumi, mille tegevus toimub muu hulgas ka Hiiumaal, on Saksa meediakanalite huvi Hiiumaa vastu hüppeliselt tõusnud.
UUDISED
Elektrilevi katkestuste kaart näitab, et 18. novembri hommikuse seisuga on Kõrgessaares elektrita 259 majapidamist. Tegemist on plaanilise katkestusega. Rike kõrvaldatakse kella 14-ks.