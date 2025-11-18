MUUDETI SEADUST | Riigikogu vähendas lastega peredel automaksu

Seadus vähendab automaksu lapsevanematel ja hooldusõigusega täiskasvanutel, kellel on vähemalt üks kuni 18-aastane laps ja M1- või N1-kategooria sõiduk. Iga lapse kohta vähendatakse vanema automaksukohustust ühe maksustamisperioodi jooksul kuni 100 eurot, kuid mitte rohkem kui tema maksukohustus kokku. Kui lapsel on mitu vanemat, kellel igaühel on ka sõiduk, jagatakse vähendus automaatselt nende vahel.