Septembrist jõustunud seadusemuudatusega peavad koolid hakkama arvestama ka huvikoolides õpitut, kui see kattub kooli õppekavas nõutavate tulemustega.
UUDISED
MUUDETI SEADUST | Huviharidus läheb nüüdsest õppetööna arvesse
Kärdla Kool ja Emmaste Põhikool on juba võimaldanud muusika- ja spordikooli õpilastele osadest tundidest vabastust. Palade Põhikool arvestab samuti õppekavas noorte huviharidusega.
Veel lugemist:
UUDISED
Regionaal- ja põllumajandusministeeriumil ei ole plaanis mandri ja suursaarte vahelistel parvlaevaliinidel järgmisel aastal reiside hulka suurendada ega püsielanike soodustusi laiendada, kuid vaatab edaspidi üle...
UUDISED
Käesoleval nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealhulgas madallende, Balti riikides paiknevad NATO õhuturbe lennuvahendid.
UUDISED
Eelmisel nädalal peetud õppusel jõudis koostöö erinevate osapoolte vahel uuele tasemele.
UUDISED
Asjatundjad soovitavad tigude leviku piiramiseks lihtlabast, kuid töömahukat tigude ühekaupa purki korjamist. Kui on võimalust, siis saab muidugi soetada muskusparte, kes tigudega meelsasti maiustavad.