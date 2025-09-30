Jälgi meid
MUUDETI SEADUST | Huviharidus läheb nüüdsest õppetööna arvesse

Kärdla Kool ja Emmaste Põhikool on juba võimaldanud muusika- ja spordikooli õpilastele osadest tundidest vabastust. Palade Põhikool arvestab samuti õppekavas noorte huviharidusega.

Avatar photo
Muusikakooli õpilane võib puududa osadest muusikatundidest. Fotol Siim Liik (vasakul) oma õpilastega. | Erakogu

Septembrist jõustunud seadusemuudatusega peavad koolid hakkama arvestama ka huvikoolides õpitut, kui see kattub kooli õppekavas nõutavate tulemustega.

