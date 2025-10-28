Sissekirjutuse kontrollimise kuupäeva muutes arvestati valdade ettepanekuid, et soodustus oleks suunatud just neile, kes on end saarele sisse kirjutanud 1. jaanuari seisuga ning elavad seal aastaringselt.
MUUDATUS | Parvlaevaliinidel muutuvad püsielaniku soodustuse taotlemise tingimused
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teatas, et alates 1. jaanuarist 2026 saab kohaliku elaniku sõidusoodustust parvlaevaliinidel taotleda rahvastikuregistris oleva elukoha järgi. Kuni 31. detsembrini kontrollitakse soodustusõigust pileti ostmise hetke seisuga. Muudatus puudutab nii reisijate kui ka sõidukite sooduspileteid.
