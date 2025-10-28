MUUDATUS | Parvlaevaliinidel muutuvad püsielaniku soodustuse taotlemise tingimused

Jälgi meid
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teatas, et alates 1. jaanuarist 2026 saab kohaliku elaniku sõidusoodustust parvlaevaliinidel taotleda rahvastikuregistris oleva elukoha järgi. Kuni 31. detsembrini kontrollitakse soodustusõigust pileti ostmise hetke seisuga. Muudatus puudutab nii reisijate kui ka sõidukite sooduspileteid.
Parvlaev Leiger. | Foto: Kätlin Rist

Sissekirjutuse kontrollimise kuupäeva muutes arvestati valdade ettepanekuid, et soodustus oleks suunatud just neile, kes on end saarele sisse kirjutanud 1. jaanuari seisuga ning elavad seal aastaringselt.

Reigi küla omamoodi kombel maailmakaardile toonud vaatetorn, Hiiu Eiffel kõrgub ikka Kootsaare otsas, ainult torni ehitaja Jaan Alliksoo lahkus siit ilmast kuu aega tagasi....

Täna, 28. oktoobril kell 11.30 toimub üleriigiline äppide ohuteavituse testimine. Koostöös Päästeametiga saadetakse testteavitused välja Eesti äpi ja “Ole valmis!” mobiilirakenduste kaudu. Testimise eesmärk...

Hiiumaa valla koalitsooni hakkavad moodustadma samad kolm nimekirja, kes valitsesid ka eelmisel perioodil. Lubatakse sisulisi arenguid ja muudatusi.

Koolivaheaja nädal möödus Hiiumaa politseile rahulikult. Registreeriti 13 korrarikkumise teadet ja alustati viis väärteomenetlust, teatas Kärdla politseijaoskonna merepääste- ja patrulligrupi juht Jonathan Simson.

