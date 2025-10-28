MUUDATUS | Parvlaevaliinidel muutuvad püsielaniku soodustuse taotlemise tingimused

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium teatas, et alates 1. jaanuarist 2026 saab kohaliku elaniku sõidusoodustust parvlaevaliinidel taotleda rahvastikuregistris oleva elukoha järgi. Kuni 31. detsembrini kontrollitakse soodustusõigust pileti ostmise hetke seisuga. Muudatus puudutab nii reisijate kui ka sõidukite sooduspileteid.