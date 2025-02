MUINSUSKAITSEAMET TOETAB | Kaks Hiiumaa mälestist saavad restaureerimistoetust

„Restaureerimistoetus võimaldab omanikel säilitada ja arendada kõige väärtuslikumaid ehk muinsuskaitsealuseid ajaloolisi objekte ja hooneid,“ ütles muinsuskaitseameti nõustamisosakonna juhataja Kais Matteus. „Unikaalse pärandi ja keskkonna restaureerimine on pärandihoidjatest omanike õlul, aga suure töö tulemust väärtustab ja tunnustab ühiskond laiemalt, mistõttu on riigi jätkuv tugi siin väga vajalik. See on lisamotivatsioon pärandi kasutamiseks ja korrastamiseks.“