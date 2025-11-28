MUHE ÕPS! | Aigar Koppel: Ma arvan, et leebemat õpetajat kui mina on raske leida

Tänane õpetaja usub, et selline inimene, nagu ta on täna, sai temast pärast kuuendat klassi.
ARVAMUS
Mõni vestlus lihtsalt jääb sinuga. Algul ei tundugi teab mis eriline, siis aga settib mõnda aega ja ühel hetkel on end kusagile ajukurru vahele...
UUDISED
Täna, 28. novembri õhtul on Wiener Konzerthausis Erkki-Sven Tüüri flöödikontserdi „Lux Stellarum“ Austria esiettekanne.
UUDISED
SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja Hiiumaa Ettevõtjate Liidu poolt loodud ning Hiiumaa valla ja heade annetajate poolt toetatud Hiiumaa noorte stipendiumifond andis tänavu taaskord välja...
25 AASTAT TAGASI
Laevatee süvendamiseks saadi raha