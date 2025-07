MÕTISKLUS | Pühalepa punasest seelikust

See punane on nagu kodu – sügavalt tuttav, soe ja südames kaasa antud. Pühalepa kihelkonnas Kassari saarel on mu juur ja mu hõimu algus. See seelik, selle triibud ja toonid – need jutustavad mu vanaisa laule ja mu ema-vanaema lugusid. Aga täna ma ei pane seda selga.