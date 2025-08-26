MOOSIKONKURSS | Hiiumaal otsitakse parimat moosi

Coop Hiiumaa turundusspetsialist Jaana Lepamaa tõdes, et kodune hoidistamine, mis veel mõne aja eest näis vaikselt hääbuvat, on nüüd taas moes.

“Hiidlane on elupäevad ise oma hoidiseid teinud ja kui vahepeal tundus, et see ise kodus tegemise kultuur ehk oli natuke hääbumas, siis nüüd on see taas popp ja noortepärane,” ütles ta.

Tema sõnul on moosikonkurss justkui suur perepidu, kus igaüks toob lauale oma panuse. “Minu jaoks on see selline suur pere laua ääres degustatsioon, kus iga pereliige on toonud oma kätega valmistatud koduse moosi ja nüüd asutakse üheskoos mekutama,” lisas Lepamaa.

Konkurss korraldatakse Coop Hiiumaa ja Hiiu Lehe koostöös. Lepamaa tuletas meelde, et varasemad sarnased ettevõtmised, nagu õlledegustatsioonid või kalaäkise konkurss Kassaris, on näidanud, et hiidlased hindavad maitseelamusi ja kogukondlikke üritusi väga kõrgelt. Sügislaat, kus on niikuinii keskmes aia- ja põllusaadused, sobib ideaalselt ka mooside võrdlemiseks.

“Praegu on täpselt õige aeg panna kõigile moosikeetjatele pähe mõte, et nad tooksid oma moosi Sügislaadale rahvale maitsmiseks,” kutsub Jaana üles kuni 15. septembrini oma osalemisest teatama.

Ka Hiiu Lehe peatoimetaja Raul Vinni leidis, et moos ei jäta kedagi külmaks. Moos kas maitseb või ei maitse.

Vinni sõnul on konkursi mõte mitte ainult parima moosi väljaselgitamine, vaid ka kogukonna kokku toomine ja inspiratsiooni jagamine – kuidas keegi oma moosi keedab ja milliseid põnevaid maitseid katsetab.

Korraldajad on rõõmsad, et esimesed huvilised on end juba kirja pannud. “Täna helistas esimene osaleja,” sõnas Jaana. See annab lootust, huvi on olemas ja konkurss võib kujuneda tõeliselt maitsvaks sündmuseks.

Lisaks rahva valikule annab oma hinnangu ka žürii ning parima kõrval kuulutatakse välja, ka eriauhindu.

Moosikonkurss on avatud kõigile huvilistele. Osalemise soovist saab märku anda Jaana Lepamaale telefonil 5343 5553.