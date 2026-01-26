MOLUTAMISE PÄEV | Hiiumaa Turismiklaster tahab 29. jaanuarit riigipühaks

Hiiumaa Turismiklaster algatas rahvaalgatuse, et Eestis kuulutataks Molutamise päev ametlikult vabaks päevaks. Oma toetuse saab anda rahvaalgatus.ee keskkonnas.
UUDISED
Hiiumaa elanike arv kasvas aastaga 26 inimese võrra, kuid surmasid oli üle kahe korra rohkem kui sünde.
PILTUUDIS
Kärdla lennujaamas käivad praegu hoogsad rekonstrueerimistööd, mistõttu tavapärasesse reisiterminali ajutiselt sisse ei pääse. Lennule registreerimine, piletikassa ja lennueelne julgestuskontroll toimuvad sinistes konteinerhoonetes. Reisiterminali uuenduskuur...
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 19 erineva korrarikkumise teatega.
UUDISED
Käimasolev hooaeg võib jääda Hiiumaa kinoühingule viimaseks, mil Kärdla kinosaalis näidatakse filme regulaarselt ja iganädalaselt.