Jälgi meid
Atto bänner 26.01-01.02

UUDISED

MÕISTETI SÜÜDI | Sissemurdmised ja peksmised tõid vanglakaristuse

Kohus mõistis 2024. aasta lõpus Kärdlas Telia kauplusesse sisse murdnud mehele ligi nelja aasta pikkuse vangistuse.
Avatar photo

Kohus tunnistas Janar Kaljula süüdi mitmes varguses ja kehalise väärkohtlemise toimepanemises ning mõistis talle kokku karistuseks 3 aastat 11 kuud ja 25 päeva vangistust.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

KAUA OODATUD | Uus merekaabel tagab hiidlastele muretuma elu

Elektrilevi võttis teisipäeval Emmastes kasutusele Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajatud uue 35kV merekaabli, mis tõstab oluliselt Hiiumaa elektrivarustuse töökindlust ning ettevõtte hiidlasest juhatuse esimees...

2 tundi ago

TEEMA

MEILE KIRJUTATAKSE | Tallinna Hiidlaste Selts tervitas uut aastat

Tallinna Hiidlaste Seltsi traditsiooniline uue aasta esimene kokkusaamine toimus laupäeval, 17. jaanuaril 2026 huvialaklubis Raavis.

5 tundi ago

SPORT

KINDEL VÕIT | Heiki Nabi krooniti 16. korda Eesti meistriks

Hiiumaal taas hoogu koguva maadluse taustal tuli nädalavahetusel väga rõõmustav uudis ka Eesti tipptasemelt. 2012. aasta Londoni olümpiamängude hõbemedalist Heiki Nabi (40) võitis Viljandi...

6 tundi ago

GALERIID

GALERII | Tunnustati Hiiumaa kodutütreid ja noorkotkaid

Möödunud laupäeval, 24. jaanuaril tänati ja tunnustati Palade Põhikooli saalis Hiiumaa kodutütreid, noorkotkaid, noortejuhte ning nende toetajaid ja koostööpartnereid. Samuti tähistati Kodutütarde 94. aastapäeva.

7 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×