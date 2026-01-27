MÕISTETI SÜÜDI | Sissemurdmised ja peksmised tõid vanglakaristuse

Kohus tunnistas Janar Kaljula süüdi mitmes varguses ja kehalise väärkohtlemise toimepanemises ning mõistis talle kokku karistuseks 3 aastat 11 kuud ja 25 päeva vangistust.
Veel lugemist:
UUDISED
Elektrilevi võttis teisipäeval Emmastes kasutusele Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajatud uue 35kV merekaabli, mis tõstab oluliselt Hiiumaa elektrivarustuse töökindlust ning ettevõtte hiidlasest juhatuse esimees...
TEEMA
Tallinna Hiidlaste Seltsi traditsiooniline uue aasta esimene kokkusaamine toimus laupäeval, 17. jaanuaril 2026 huvialaklubis Raavis.
SPORT
Hiiumaal taas hoogu koguva maadluse taustal tuli nädalavahetusel väga rõõmustav uudis ka Eesti tipptasemelt. 2012. aasta Londoni olümpiamängude hõbemedalist Heiki Nabi (40) võitis Viljandi...
GALERIID
Möödunud laupäeval, 24. jaanuaril tänati ja tunnustati Palade Põhikooli saalis Hiiumaa kodutütreid, noorkotkaid, noortejuhte ning nende toetajaid ja koostööpartnereid. Samuti tähistati Kodutütarde 94. aastapäeva.