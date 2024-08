MODERNNE MUUSEUM | Kolm autorit näitavad oma mälestusi loodusest

Nelja Nurga Galeriis on seekord näha kolme keraamiku ja ühe tekstiilikunstniku töid, kes kõik on omavahel kursuseõed. Jaana Kormašov, Kattri Taklaja ja Külli Kõiv on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia keraamikaosakonna 1993, Kerttu Varik tekstiiliosakonna 1992. aastal. Näituse nimi on „Maa ja mere ulmad“.