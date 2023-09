MIDA TEHA METSAGA? | Hiiumaa metsi vajavad Stockholmi koduperenaised

Kärdlas peetud keskkonnapäeva raames toimunud metsateemalisel arutelupaneelil osalejad jõudsid ühisele arvamusele, et üks olulisemaid asju metsanduses ja looduskaitses on osapooltevaheline usaldus.

Hiiumaa arenduskusekuse korraldatud metsateemalise konverentsi lõpetanud paneelis tõstatas vestlust juhtinud Arno Kuusk esmalt küsimuse, et kas metsa- ja loodusteemade üle otsustamisel tuleks seda õigust anda rohkem kohapeale.

Metsaettevõtja Andrus Ilumets oli veendunud, et igal juhul tuleks kohalikke inimesi usaldada. Ta lisas, et metsanduse osas tuleks otsustamisel võtta kindlasti aluseks ka teaduspõhist kogemust. Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets tõi välja, et metsanduspoliitika luuakse ikka riigi tasandil. “See peab olema võimalikult pikka aega ette teada, stabiilne, võimalikult kindel,” ütles Kasemets, et see on vajalik erinevate investeeringute tegemiseks.