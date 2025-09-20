Jälgi meid
MEISTERDA ISE | Kauni sügispärja punumine on imelihtne

Kui metsa seenele või marjule lähed, siis viimane aeg on kaasa korjata ka kanarbikku, et neist kodus kaunis sügispärg punuda. Lihtsa pärja jaoks piisabki vaid kanarbikust ja jupist nöörist.
Sügispärg. | Foto: Kärolyn Kivistik

Liisa Maksan ütleb enda kohta isehakanud lillefänn, kes otsustas, et hea plaan on läbida floristi baaskursus. Armastus lillede vastu on viinud teda tööle lillekapluste ketti Rikets ja ka Käinasse ja Kärdlas tegutsevasse lillepoodi Jorjen. Floristiameti on Liisa nüüdseks maha pannud, aga vajadusel teeb siiani kimpe ja lilleseadeid.

