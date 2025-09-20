MEISTERDA ISE | Kauni sügispärja punumine on imelihtne

Liisa Maksan ütleb enda kohta isehakanud lillefänn, kes otsustas, et hea plaan on läbida floristi baaskursus. Armastus lillede vastu on viinud teda tööle lillekapluste ketti Rikets ja ka Käinasse ja Kärdlas tegutsevasse lillepoodi Jorjen. Floristiameti on Liisa nüüdseks maha pannud, aga vajadusel teeb siiani kimpe ja lilleseadeid.