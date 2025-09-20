Liisa Maksan ütleb enda kohta isehakanud lillefänn, kes otsustas, et hea plaan on läbida floristi baaskursus. Armastus lillede vastu on viinud teda tööle lillekapluste ketti Rikets ja ka Käinasse ja Kärdlas tegutsevasse lillepoodi Jorjen. Floristiameti on Liisa nüüdseks maha pannud, aga vajadusel teeb siiani kimpe ja lilleseadeid.
ISETEGEMINE
MEISTERDA ISE | Kauni sügispärja punumine on imelihtne
Kui metsa seenele või marjule lähed, siis viimane aeg on kaasa korjata ka kanarbikku, et neist kodus kaunis sügispärg punuda. Lihtsa pärja jaoks piisabki vaid kanarbikust ja jupist nöörist.
Veel lugemist:
UUDISED
Seoses Hiiumaa rahvaralliga tulevad novembris Sõru-Triigi liinile lisareisid.
UUDISED
Neljapäeval, 18. septembril kell 14.50 juhtus õnnetus Kärdla-Käina tee neljandal kilomeetril, kus 85-aastane mees kaotas jalgratta üle juhitavuse ja kukkus. Jalgrattur toimetati haiglasse.
KULTUUR
Ettevõtmine Vananaistesuvi Hiiumaal pakub võimalust hooaega pikendada nii ettevõtjale kui ka külastajale. Hooaja pikendus võimaldab korraldada igasugu huvitavaid sündmusi nii omadele kui ka külalistele,...
25 AASTAT TAGASI
Peaminister Hiiumaast vaimustuses