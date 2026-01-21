Jälgi meid
HL bänner

SPORT

MEISTER | Viiene kardiäss Keili Kaibald oli kõigist kiireim

Kui Tallinnas toimunud Eesti Autospordi Liidu galal kutsuti lavale Raket A-klassi Eesti meister, astus poodiumile viieaastane hiidlane Keili Kaibald, kel hüüdnimeks “Kõndiv kiiver”. Rahvast oli saalis üle tuhande – aplaus kestis pikalt ja kõlavalt.

Avatar photo
Võistluse kõige noorem poodiumi kõige kõrgemal astmel seismas. | Foto: Taavi Sepp

Intervjuu jaoks on Keilile lubatud lasteaiast puhkepäev. Väike sportlane tuleb kohtumisele kindla sammuga, käsi isa peos. Igapäevaselt Viskoosa lasteaias käiv Keili on sündinud 2020. aastal ja kardispordiga on ta tegelenud ligikaudu kaks aastat. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 22.01.2026 (57)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

2 tundi ago

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 22. jaanuaril

Hiiu Leht 22. jaanuaril Juhtkiri | Murrangute aeg Arvamus | Sõjahirmu suured silmad Arvamus | Hiiumaa Kultuurikeskus – sajandi võimalus. Kus, mida ja kuidas?...

2 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

AHTO ILMAJUTUD | Hiiumaale jõuab arktiline külm

Ilmarindel olulisi muutusi tulemas ei ole ja jätkub südatalvine ilm. Nädalavahetuseks jõuab idakaarest arktilist külma ning ilm muutub isegi külmemaks.

4 tundi ago

ARVAMUS

JULGEOLEKUEKSPERT | Meelis Oidsalu: kes hoiab saari, piirab mereliiklust

Möödunud aasta septembris tegid Rootsi ja Poola kaitsevägi koos midagi, mida nad varem polnud teinud: viidi läbi Gotlandi saare kaitse lühikese etteteatamisega õppus Gotland...

6 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×