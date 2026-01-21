Intervjuu jaoks on Keilile lubatud lasteaiast puhkepäev. Väike sportlane tuleb kohtumisele kindla sammuga, käsi isa peos. Igapäevaselt Viskoosa lasteaias käiv Keili on sündinud 2020. aastal ja kardispordiga on ta tegelenud ligikaudu kaks aastat.
MEISTER | Viiene kardiäss Keili Kaibald oli kõigist kiireim
Kui Tallinnas toimunud Eesti Autospordi Liidu galal kutsuti lavale Raket A-klassi Eesti meister, astus poodiumile viieaastane hiidlane Keili Kaibald, kel hüüdnimeks “Kõndiv kiiver”. Rahvast oli saalis üle tuhande – aplaus kestis pikalt ja kõlavalt.
