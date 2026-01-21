MEISTER | Viiene kardiäss Keili Kaibald oli kõigist kiireim

Intervjuu jaoks on Keilile lubatud lasteaiast puhkepäev. Väike sportlane tuleb kohtumisele kindla sammuga, käsi isa peos. Igapäevaselt Viskoosa lasteaias käiv Keili on sündinud 2020. aastal ja kardispordiga on ta tegelenud ligikaudu kaks aastat.