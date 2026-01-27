MEILE KIRJUTATAKSE | Tallinna Hiidlaste Selts tervitas uut aastat

Alustati nagu ikka Erik Heinsoo sõnadele loodud seltsi hümni “Hoidke kokku hiidlaste pojad” ühislaulmisega. Klaveril saatis meie tubli abiline Sirje Merelaid.
Veel lugemist:
UUDISED
Elektrilevi võttis teisipäeval Emmastes kasutusele Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajatud uue 35kV merekaabli, mis tõstab oluliselt Hiiumaa elektrivarustuse töökindlust ning ettevõtte hiidlasest juhatuse esimees...
UUDISED
Kohus mõistis 2024. aasta lõpus Kärdlas Telia kauplusesse sisse murdnud mehele ligi nelja aasta pikkuse vangistuse.
SPORT
Hiiumaal taas hoogu koguva maadluse taustal tuli nädalavahetusel väga rõõmustav uudis ka Eesti tipptasemelt. 2012. aasta Londoni olümpiamängude hõbemedalist Heiki Nabi (40) võitis Viljandi...
GALERIID
Möödunud laupäeval, 24. jaanuaril tänati ja tunnustati Palade Põhikooli saalis Hiiumaa kodutütreid, noorkotkaid, noortejuhte ning nende toetajaid ja koostööpartnereid. Samuti tähistati Kodutütarde 94. aastapäeva.