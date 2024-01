MEILE KIRJUTATAKSE | Tähtede Lava maakondlikus voorus osales 35 last

ETV saatesarja „Tähtede Lava” korraldatakse iga kahe aasta järel. Kõigepealt on maakondlik voor, seejärel videovoor.

Igas vanuserühmas võib saatesarjas osaleda piirkondlike lauluvõistluste tulemuste põhjal teatud arv paremaid lauljaid (näiteksHiiumaalt 1, Tallinnast 7, Pärnumaalt 3, Järvamaalt 1 jne).

Žürii valib videote pealt igasse vanusegruppi 10 telemajja pääsevat lauljat (grupid 3-7aastased; 8- 10aastased, 11-13 aastased).

Väga raske ja isegi absurdne on valida laululaste seast see „kõige parem”. Tavaliselt loebki žüriisse kuuluvate kuulajate isiklik maitse. Spordis näitab parimat konkreetne tulemus, kuidas aga hinnata kunsti ja muusikat? Lauljal on loomulikult kõige olulisem puhas intonatsioon ja selge diktsioon.