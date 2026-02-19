MEILE KIRJUTATAKSE | Pered meisterdasid Hiiumaa tuletorne

Ettevõtmine pakkus rõõmu ja elevust nii lastele kui ka lapsevanematele. Rühmauksest astusid sisse uhked vanemad, käes oma hoole ja armastusega valminud meistriteosed. Oli näha, et iga tuletorn kandis endas nii loovust, pühendumust kui ka ühist peredega. Kasutati erinevaid materjale – pappi, puitu, taaskasutusvahendeid, iga töö on huvitavalt lahendatud ja eriline.