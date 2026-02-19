Ettevõtmine pakkus rõõmu ja elevust nii lastele kui ka lapsevanematele. Rühmauksest astusid sisse uhked vanemad, käes oma hoole ja armastusega valminud meistriteosed. Oli näha, et iga tuletorn kandis endas nii loovust, pühendumust kui ka ühist peredega. Kasutati erinevaid materjale – pappi, puitu, taaskasutusvahendeid, iga töö on huvitavalt lahendatud ja eriline.
MEILE KIRJUTATAKSE | Pered meisterdasid Hiiumaa tuletorne
Käina Lasteaia Tirtspõnni Virrpaide rühma lapsed koos oma peredega lõid kaasa Hiiumaa tuletornide aastale pühendatud ettevõtmises, mille raames meisterdati ühiselt Hiiumaa tuletorne. Inspiratsiooni ammutati saare mitmest tuntud tuletornist, nagu Kõpu tuletorn, Tahkuna tuletorn ja Ristna tuletorn.
