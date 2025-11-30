MEILE KIRJUTATAKSE | Muinaslugu “Tiina Tantsustuudio ja 20 aastaringi”

Üsna varsti peale pesamuna sündi otsisid tema ema Tiina üles viis õnnetut tütarlast, kes armastasid samuti tantsida, kuid neil polnud kedagi, kes õpetaks neid seda hästi tegema. Kuigi omal tütreke veel hällis, ei jätnud tüdrukute abipalve Tiinat külmaks, sest armastus tantsu vastu oli ju temalgi veres. Ta haaras oma paarikuuse plikatirtsu kaenlasse, jättis veidi suurema pisipoja vanaema hoolde ja läks tantsusaali. Sellest piisas, et lõkkele lüüa süte alla küdema jäänud leek. Nii sündis Tiina ellu sellel 2005. aastal veel üks lapseke, Tiina Tantsustuudio esimene rühm nimega Tibi Tiina Tantsutrupp. Sooja ja toetava pesa andis sellele maimukesele Kärdla Kultuurikeskus.