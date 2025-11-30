Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts kuni 13.12

KULTUUR

MEILE KIRJUTATAKSE | Muinaslugu “Tiina Tantsustuudio ja 20 aastaringi”

Ükskord ammu-ammu, 20 aastat tagasi sündis varakevadisel päikselisel päeval ühte Hiiumaa perre teine laps, väike tüdruk, kes sai nimeks Jandra-Lisett.
Tiina Tantsustuudio. | Foto: Erakogu

Üsna varsti peale pesamuna sündi otsisid tema ema Tiina üles viis õnnetut tütarlast, kes armastasid samuti tantsida, kuid neil polnud kedagi, kes õpetaks neid seda hästi tegema. Kuigi omal tütreke veel hällis, ei jätnud tüdrukute abipalve Tiinat külmaks, sest armastus tantsu vastu oli ju temalgi veres. Ta haaras oma paarikuuse plikatirtsu kaenlasse, jättis veidi suurema pisipoja vanaema hoolde ja läks tantsusaali. Sellest piisas, et lõkkele lüüa süte alla küdema jäänud leek. Nii sündis Tiina ellu sellel 2005. aastal veel üks lapseke, Tiina Tantsustuudio esimene rühm nimega Tibi Tiina Tantsutrupp. Sooja ja toetava pesa andis sellele maimukesele Kärdla Kultuurikeskus.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

ARVAMUS

ÜKSILDUS | Kust leida rohtu üksilduse vastu?

Mõni vestlus lihtsalt jääb sinuga. Algul ei tundugi teab mis eriline, siis aga settib mõnda aega ja ühel hetkel on end kusagile ajukurru vahele...

1 päev ago

UUDISED

FLÖÖDIKONTSERT | Tüüri Lux Stellarum kõlab Viini Kontserdimajas

Täna, 28. novembri õhtul on Wiener Konzerthausis Erkki-Sven Tüüri flöödikontserdi „Lux Stellarum“ Austria esiettekanne.

2 päeva ago

UUDISED

ÕPINGUD TOETATUD | Hiiumaa noorte stipendiumifondi toetuse saab kaks Hiiumaa noort

SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja Hiiumaa Ettevõtjate Liidu poolt loodud ning Hiiumaa valla ja heade annetajate poolt toetatud Hiiumaa noorte stipendiumifond andis tänavu taaskord välja...

2 päeva ago

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Uppus kalalaev Katrin

Laevatee süvendamiseks saadi raha

2 päeva ago