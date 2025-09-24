MEILE KIRJUTATAKSE | Kultuurikeskuse idee muutub juba konkreetsemaks

Just tehniliste teadmiste hankimisel väisasime koos valla arhitekti, kultuurikeskuse juhataja ja tantsujuhtidega Kuressaare Teatrit ja Endla Teatrit. Oleme lõpmata tänulikud, et teatrite juhid ja tehnilised töötajad meile nii põhjalikult oma maju näitasid ja juhiseid jagasid. Ka lähimad naabrid ootavad põnevusega meie uue keskuse valmimist, et saaksime kvaliteetsemalt koostööd teha.