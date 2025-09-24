Just tehniliste teadmiste hankimisel väisasime koos valla arhitekti, kultuurikeskuse juhataja ja tantsujuhtidega Kuressaare Teatrit ja Endla Teatrit. Oleme lõpmata tänulikud, et teatrite juhid ja tehnilised töötajad meile nii põhjalikult oma maju näitasid ja juhiseid jagasid. Ka lähimad naabrid ootavad põnevusega meie uue keskuse valmimist, et saaksime kvaliteetsemalt koostööd teha.
MEILE KIRJUTATAKSE | Kultuurikeskuse idee muutub juba konkreetsemaks
Uue multifunktsionaalse Hiiumaa kultuurikeskuse kavandamine nõuab ka mitmetest valdkondadest nagu teater, kontsert, kino, raamatukogu ja isetegevus rohkelt spetsiifilisi teadmisi, et järgneval sajal aastal oleks Kärdlas korralik kultuurikeskus, mis ei jääks tehniliste võimaluste puudumise tõttu arengutele jalgu. Pigem oleks ise parimal moel kultuurielu keskpunktiks ja promootoriks.
