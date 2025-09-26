MEILE KIRJUTATAKSE | Kas iseteenindus päästab raamatukogud?

Septembri algul käisid kolm hiidlast ja üks saarlane õppevisiidil Bornholmi saarel Taanis. Mõte Bornholmile minna tekkis sellest, et saarlased on Saaremaa vallavalitsuse ja raamatukogude tasandil käinud Bornholmil mitu korda, hiidlased aga mitte. Kuna saime rahastuse raamatukogude kiirendist, võtsime ühe saarlase kaasa ja läksime. Tegelikult huvitas meid, kuidas Bornholm on saareüleselt lahendanud küsimuse raamatukogude ühendamisest ning iseteenindusest.