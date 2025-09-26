Jälgi meid
MEILE KIRJUTATAKSE | Kas iseteenindus päästab raamatukogud?

Septembri algul käisid kolm hiidlast ja üks saarlane õppevisiidil Bornholmi saarel Taanis. Mõte Bornholmile minna tekkis sellest, et saarlased on Saaremaa vallavalitsuse ja raamatukogude tasandil käinud Bornholmil mitu korda, hiidlased aga mitte. Kuna saime rahastuse raamatukogude kiirendist, võtsime ühe saarlase kaasa ja läksime. Tegelikult huvitas meid, kuidas Bornholm on saareüleselt lahendanud küsimuse raamatukogude ühendamisest ning iseteenindusest.

Saare maakonna keskraamatukogu juht Anu Vahter ja Kärdla raamatukogu juht Annely Veevo tegid tutvust Bornholmi raamatukogudega. | Erakogu

Bornholmil on üks raamatukogu. Keskraamatukogu ehk peamaja asub pealinnas Rønnes, teistes kohtades asuvad harukogud. Kogu saare peale on seitse raamatukogu, sealhulgas kaks kooliraamatukogu. Kuigi Bornholm on pindala poolest Hiiumaast ca kaks korda väiksem (588,3 km²), on ta rahvaarvu poolest jällegi ca neli korda  suurem (38 966 in). Samas, rahvaraamatukogude hulk on meil umbes sama (Hiiumaal 5 + 2 harukogu). 

