11. – 14. detsembril saimegi Riias vägeva konkursikogemuse. Osales 222 lauljat Maltalt, Saksamaalt, Ukrainast, Armeeniast, Itaaliast, Serbiast, Bulgaariast, Šveitsist, Indoneesiast, Leedust, Moldovast, Rumeeniast… Eestit esindasid veel Koeru Keskkooli väikesed laulutüdrukud ja lauljad Pärnust ning Ida-Virumaalt.
MEILE KIRJUTATAKSE | Kärdla Muusikakooli noored särasid Riias lauljate konkursil
Detsembris toimunud rahvusvahelisel lauljate konkursil “Golden Rose” läks kõigil Kärdla Muusikakooli noortel vokaalsolistidel väga hästi. Žürii liige Jelena Lorena Švilpe (“Riga Symphony” peakorraldaja) andis oma lemmikutele konkursikutsed. Õnn naeratas ka meie lauljatele Adeele Reeth Kuusele ja Karl Joosep Innole.
