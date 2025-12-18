MEILE KIRJUTATAKSE | Kärdla Muusikakooli noored särasid Riias lauljate konkursil

Detsembris toimunud rahvusvahelisel lauljate konkursil “Golden Rose” läks kõigil Kärdla Muusikakooli noortel vokaalsolistidel väga hästi. Žürii liige Jelena Lorena Švilpe (“Riga Symphony” peakorraldaja) andis oma lemmikutele konkursikutsed. Õnn naeratas ka meie lauljatele Adeele Reeth Kuusele ja Karl Joosep Innole.