Rattamatkadel käin ikka. Hiiumaal teen vähemalt iga aasta augustis mitmepäevase tiiru koos ööbimisega. Ka sotsiaalmeedias jälgin neid, kes talvel pikemaid rattaretki ette võtavad. Kuna kasutan ratast ka talvel ja sõidan naastrehvidega, siis olen ammu mõelnud, et võiks proovida talvist jalgrattamatka.
TEEMA
MEILE KIRJUTATAKSE | Jalgrattamatk ümber Väinamere üle jääteede ja saarte
Kunagi, umbes 15 aastat tagasi, kui jääteed olid veel ametlikult avatud, oli mul üks esimene elektriratas, millel olid naelkummid. Siis tekkis mõte, et sõidan “esimese eestlasena” elektrijalgrattaga ümber Väinamere. Paraku läksid jääteed kinni ja midagi tuli vahele ja nii see plaan tookord soiku jäi.
Veel lugemist:
UUDISED
Pruulikoja seminariruumis toimunud Kärdla Linna Seltsi korraldatud keskväljaku-teemalises mõttelaboris lõi kaasa peaaegu kolmkümmend inimest ja mõtetest puudus ei olnud.
UUDISED
Hiiumaalt Ukraina poole vurav kiirabiauto on täis peamiselt meditsiiniseadmeid ja -tarvikuid.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 20 erineva korrarikkumise teatega.
UUDISED
Saaremaa-Hiiumaa 17 kilomeetri pikkuse jäätee avas transpordiamet 8. veebruaril, sulges 27. veebruaril ning avatuna sai see olla 11 päeva ja seda kasutas mõlemal suunal...