MEILE KIRJUTATAKSE | Hiidlased purjetasid karusel merel Saaremaale

Seda sadamat ei oldud matka ajaloos 26 aasta jooksul veel väisatud, kuigi asub kenasti Hiiumaa kõrval ja temast on korduvalt matka raames mööda sõidetud. Täpsustuseks peab mainima, et Triigi sadam on varasemalt küll 2006. aasta Orjaku-Sõru matka vahepeatusena kirjas olnud ning mida osade aluste poolt ka tol korral külastati.