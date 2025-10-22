Möödunud nädalavahetusel saime taas kokku, laua ümber oli muide hiidlaste maru ülekaal, sest kaasdoktorant Adele Vaks ja mina oleme Hiiumaalt. Meenutasime miskipärast kõik oma olümpiaadidel käike: kes oli käinud ühiskonnateaduste olümpiaadil, kes eesti keele omal, mina jälle meenutasin bioloogia olümpiaadi, kuhu mind saadeti kui saare parimat. See omakorda tõi meelde mu esimese bioloogiaõpetaja, armsa Aivi Maandi, kes mind põhikoolis pidevalt utsitas küll olümpiaadidel käima, küll kirjutama.
MEENUTUS | Tänumeeles endist õpetajat Aivi Maandit mälestades
Meil on doktorantidega selline komme, et kord semestris saame kokku oma juhendaja professor Virve-Anneli Vihmani juures, sööme koos ja kui jääb aega, siis mängime mõnd toredat lauamängu. Enamikul meist on mitu juhendajat, aga kõiki meid seob just see üks inimene, kes mõnele meist on põhijuhendaja, mõnele kaasjuhendaja, igal juhul kõigi meie doktoritööd kosuvad ka tänu temale.
