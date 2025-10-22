MEENUTUS | Tänumeeles endist õpetajat Aivi Maandit mälestades

Möödunud nädalavahetusel saime taas kokku, laua ümber oli muide hiidlaste maru ülekaal, sest kaasdoktorant Adele Vaks ja mina oleme Hiiumaalt. Meenutasime miskipärast kõik oma olümpiaadidel käike: kes oli käinud ühiskonnateaduste olümpiaadil, kes eesti keele omal, mina jälle meenutasin bioloogia olümpiaadi, kuhu mind saadeti kui saare parimat. See omakorda tõi meelde mu esimese bioloogiaõpetaja, armsa Aivi Maandi, kes mind põhikoolis pidevalt utsitas küll olümpiaadidel käima, küll kirjutama.