Edaspidi kontrollitakse soodustuse õigust rahvastikuregistri andmete alusel üks kord aastas, 1. jaanuaril, mitte enam pileti ostmise hetkel. See tähendab, et aasta sees tehtud elukoha muutus soodustust kohe ei anna.
UUDISED
MEELDETULETUS | Püsielaniku soodustuse õigus sõltub sissekirjutusest aasta alguses
Tuletame veel enne aasta lõppu meelde Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi teadet, mille kohaselt muutuvad püsielaniku soodustuse saamise tingimused parvlaevaliinidel alates 1. jaanuarist 2026.
UUDISED
Esmaspäeval oli automaksu tasumise tähtaeg neil inimestel, kes ei saanud detsembri alguses maksuvähendust. Automaks on endiselt tasumata 449 hiidlasel kogusummas 40 000 eurot.
UUDISED
Hiiumaa Vallavalitsus kuulutas välja konkursi Kõpu ja Ristna tuletornidele operaatori leidmiseks. Hooajaväliseid tuletornide külastusi haldab ajutiselt Hiiumaa muuseum.
25 AASTAT TAGASI
Tuulevaikne ilm päästis Kärdla suurest tulekahjust
GALERIID
Kärdlas Tormi Coopi juures avati kolmapäeval saarte esimene kogukondlik toiduringluskapp, kuhu saab tuua ülejäänud tarvitamiskõlblikku toitu ning kust igaüks võib seda omakorda kaasa võtta.