MEELDEJÄÄV VÕISTLUS | Hiidlased Kaibald ja Kurba võistlesid Saaremaa rallil

Lääne- ja Kesk-Saaremaa teedel sõidetud hooaja viimasel etapil oli stardis 138 võistluspaari viiest riigist, nende hulgas ainukeste hiidlastena Peeter Kaibald ja Jarmo Kurba.
UUDISED
Kui soovid toetada Alari päästmise algatamist, on võimalus selleks anda allkiri rahvaalgatus.ee keskkonnas asuvale petitsioonile: “Toetan purjelaev Alar säilitamist”.
ARVAMUS
Kas meil GPS, AIS, DSC, Starlink, Tesla-PI, droonide, isesõitvate laevade, tehisaru ja muude tehnoloogiavidinate ajastul ikka on veel vaja kompassi, paberkaarti ja tuletorni? Retooriline...
UUDISED
15. oktoobril saanuks 90-aastaseks Hiiumaa kirjanik Esta Aksli. Ta on avaldanud üheksa romaani ja kaks luulevihikut. Ta oli autor, kelle teosed tõstsid esile saareelu...
SPORT
Saalihoki võistkond Lauka Kolhoos ei saanud ka seekord ihaldatud karikavõitu, jäädes finaalis alla igipõlisele rivaalile Pro Surale 2:3. Liiga hooaeg algab 25. oktoobril mängudega...